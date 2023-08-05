Росморречфлот подтвердил атаку на танкер «Сиг»

Росморречфлота подтвердил повреждение танкера «Сиг» с экипажем 11 человек на борту на южном подходе к Керченскому проливу. «в 23:20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», – говорится в сообщении.

В Росморречфлоте уточнили, что судном получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона.

«Пострадавших нет. Судно на плаву… Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды. По состоянию на 04.00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря», – отметили в ведомстве.

Советник главы Крыма Олег Крючков в ночь на субботу, 5 августа, не подтвердил атаку беспилотников непосредственно на Крымский мост.

Керчь, Светлана Антонова

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