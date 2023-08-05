Глава Севастополя сообщил об уничтожении надводного беспилотника

Надводный беспилотник, который был сегодня обнаружен в морской зоне Севастополя, уничтожен силами флота на большом отдалении от берега. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев.

«Все ограничения на движение водного транспорта сняты», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Ранее Развозжаев сообщал, что в условиях угрозы атаки спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. При этом глава Севастополя отмечал, что эвакуация с пляжей не требовалась.

Севастополь, Светлана Антонова

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