Украинские войска обстреляли Чонгарский мост и поселок: есть разрушения

Сегодня украинские войска обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область, а также поселок Чонгар, где снаряд попал в местную школу. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу», – уточнил он.

«Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах», – добавил Сальдо.

По его словам, также был обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. «Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО», – сообщил Сальдо.

Глава региона также отметил, что в результате обстрела ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта. «Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения», – уточнил он.

Симферополь, Светлана Антонова

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