Украинские войска обстреляли Чонгарский мост и поселок: есть разрушения

Сегодня украинские войска обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Крым и Херсонскую область, а также поселок Чонгар, где снаряд попал в местную школу. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу», – уточнил он.
«Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах», – добавил Сальдо.
По его словам, также был обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. «Всего киевские террористы выпустили 12 ракет, 9 сбила наша ПВО», – сообщил Сальдо.
Глава региона также отметил, что в результате обстрела ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта. «Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения», – уточнил он.
Симферополь, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube