Пять человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом с туристами на Алтае

После ДТП с микроавтобусом с туристами на перевале в Горном Алтае в больницу попали пять человек. Дорожное происшествие случилось вечером 6 августа в Онгудайском районе. Следственные органы проводят проверку в связи с произошедшим.

По информации регионального управления МВД, 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Ceres при спуске с Семинского перевала не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace, следовавшим из Горно-Алтайска в Усть-Коксу.

В результате ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы, уточнили в полицейском главке

В травмами различной степени тяжести экстренно госпитализирована 21-летняя пассажир автомобиля Toyota Corolla. В Шебалинскую районную больницу доставлены водитель и два 24-летних пассажира автомобиля Toyota Corolla Ceres. Все четверо – жители Новосибирской области.

Кроме того, в районную больницу госпитализирована пассажирка микроавтобуса Toyota Hiace – 41-летняя жительница Московской области. Медицинская помощь была оказана еще трем пассажирам микроавтобуса, получившим незначительные травмы. Все они является жителями Республики Алтай.

«У водителя автомобиля Toyota Corolla взята кровь на алкоголь в медицинской организации. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении ведомства.

По факту ДТП следователями организована процессуальная проверка, сообщает прокуратура региона. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки.

Напомним, 31 июля на Алтае микроавтобус с туристами врезался в грузовик. Один человек погиб, еще шесть взрослых и ребенок получили травмы.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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