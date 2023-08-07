Десять погибших: грузовик врезался в жилые дома в Таджикистане

Грузовик с прицепом протаранил несколько машин и врезался в частные дома в городе Куляб в Таджикистане. В результате 10 человек погибли и 13 пострадали.

Вечером 6 августа грузовик марки «Дулан» с прицепом протаранил семь автомобилей и врезался в три жилых дома. В МВД Таджикистана сообщили, что у машины отказали тормоза. 37-летний водитель грузовика погиб на месте.

10 человек умерли на месте происшествия, в их числе трое жителей домов, в которые врезался грузовик. В одном из домов накануне сыграли свадьбу. 13 человек пострадали: пятеро в тяжелом состоянии находятся в реанимации, двое получили легкие травмы и отказались ехать в больницу, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям республики.

Повреждены семь автомобилей, три жилых дома. Возбуждено уголовное дело.

В Челябинской области фура врезалась в жилую пятиэтажку. Машина загорелась, водитель погиб на месте.

Куляб, Наталья Рязанова

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