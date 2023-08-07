Катер с «бананом» потерял двух детей и не вернулся

Двое детей 10 лет упали в «банана» во время катания, а катер за ними не вернулся. Мальчиков спасли другие отдыхающие на Новосибирском водохранилище около села Завьялово.

Дети отдыхали с тренером в летнем спортивном лагере в Завьялово и приехали к Обскому морю купаться. Отдыхавший неподалеку мужчина позвал мальчиков покататься на «банане». Во время аттракциона двое детей упали и пробыли в воде около получаса, пока их не заметили с берега. Катер за ними так и не вернулся.

Одного мальчика очевидцы спасли на катере, второго течение прибило к берегу. На обоих были спасательные жилеты. Дети были в шоке от происшествия, рассказали очевидцы порталу Infopro54. Они же предположили, что аттракцион работал без нужных разрешений, поскольку на следующий день после происшествия мужчина с катером пропал с берега.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Ведомство оценит, как исполнялось законодательство об оказании услуг по перевозке пассажиров на маломерных судах, сообщили в ведомстве.

Пятилетний мальчик погиб во время игры на водных батутах в Смоленской области. Отец отказался платить за игру сына, и ребенку не выдали спасательный жилет. Сам родитель был пьян и оставил мальчика без присмотра.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»