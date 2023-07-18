Пятилетний мальчик утонул на водных батутах под Смоленском

Пятилетний мальчик погиб во время игры на водных батутах в смоленской деревне Лебедки. Его отец был недалеко, но оставил ребенка без присмотра. Следователи расследуют смерть мальчика как причинение смерти по неосторожности, рассказали в управлении Следственного комитета по Смоленской области.

По данным следствия, днем 17 июля пятилетний мальчик играл на водных батутах в Гагаринском районе. На водоем мальчик пришел в сопровождении отца, но тот оставил сына без присмотра. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Сотрудница парка рассказала, что мальчика на батуты привели отец и его друг, оба были нетрезвые. Мужчина отказался покупать билет на ребенка и настоял, чтобы мальчик прошел на аттракцион бесплатно. Девушка предупредила, что на ребенка нужно надеть спасательный жилет, который выдают после покупки билета. Мужчина ее проигнорировал.

Когда люди стали кричать, что тонет ребенок, работники аттракциона побежали спасать малыша. Мальчика вытащили из воды, но он едва дышал. По ее словам, после звонка в экстренные службы и до прибытия скорой помощи прошло более часа, и мальчик к тому времени умер, пишет readovka67.ru.

В Челябинской области девятилетний ребенок утонул в реке. Родители отпустили его кататься на велосипеде, и по пути ребенок решил искупаться.

Гагарин, Наталья Рязанова

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