В Туапсе массовая драка закончилась двойным убийством

Два человека погибли в результате массовой драки на берегу реки в поселке Дедеркой Туапсинского района. Задержаны четверо подозреваемых, рассказали в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Ночью 5 августа на берегу реки случилась массовая драка. Когда полиция прибыла на место, нашла тела мужчин 37 и 41 года и сильно избитого 20-летнего парня. Пострадавшего отправили в больницу, а следователи и полиция начали поиски участников драки.

«Установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет, которые были задержаны. Им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершенном группой лиц (п. п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», – пояснили в ведомстве.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Установлено, что драка началась из-за личного конфликта обоих убитых с 19-летним парнем, которого они до этого не знали.

В Свердловской области произошла массовая драка между мигрантами. В ней участвовали несколько десятков человек, но пострадавших не было.

Туапсе, Наталья Рязанова

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