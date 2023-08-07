В Приморье дети застряли на необитаемом острове из-за циклона

Погода не позволяет 17 детям переправиться с острова Аскольд в заливе Петра Великого на материк. Ребята приехали на молодежный слет и оказались отрезаны от цивилизации, сообщили в пресс-службе краевого министерства ГОЧС.

На острове проводили молодежный научно-образовательный слет, который закончился 5 августа. Но участники не смогли вернуться на материк из-за плохой погоды. Организаторы лагеря призвали родителей не волноваться: дети в безопасности и всем обеспечены.

«С детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди: ученые и краеведы. У ребят есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что домики выдерживают штормовую погоду. Там же работает полевая кухня, а электричество дают два генератора. Запасов топлива должно хватить на неделю.

«По прогнозам, волна уже завтра уменьшится, ребят доставят домой в целости и сохранности. Ориентировочно, судно будет у острова в 11:00», – заверили специалисты.

Во время сильных ливней в горах Индии оказались заблокированы 15 российских туристов. Дожди размыли дороги, поэтому туристы некоторое время не могли спуститься на равнину. Их заселили в ближайшую гостиницу и обеспечили питанием.

Владивосток, Наталья Рязанова

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