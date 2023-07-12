В горах Индии застряли 15 россиян

В горах в индийском штате Химачал-Прадеш оказались заблокированы 15 российских туристов. Спуститься они не могут, поскольку дороги размыты ливнями, а непогода и занятость спасателей и волонтеров мешает спасательной операции, передает агентство ANI.

Сильные ливни на севере Индии вызвали наводнения и оползни в ряде штатов. Более 500 туристов застряли в подтопленных районах, которые оказались отрезаны от остальной части страны. Местные власти заверили, что туристы находятся в безопасности.

Власти штата Химачал-Прадеш сообщили, что среди заблокированных туристов есть россияне, о чем сообщили из российского посольства. Иностранцев попросили не волноваться, поскольку скоро сообщение между гористой местностью и остальной частью штата восстановят.

«В Касоле застряли 15 российских туристов. Мы пытаемся установить контакт, и, как только мы сможем связаться с туристами, мы проинформируем посольство об их самочувствии», – цитирует агентство сообщение местных властей.

Все экстренные службы в пострадавших штатах работают круглосуточно. Ранее сообщалось, что наводнения и оползни унесли жизни 41 человека. Порядка 300 человек находятся в пунктах временного размещения, поскольку лишились своих домов. Пострадавшие штаты частично остались без электричества и водоснабжения.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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