До 41 человека выросло число жертв ливней в Индии

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных сильными ливнями, на севере Индии выросло до 41 человека. Ранее сообщалось о 28 жертвах непогоды.

Только в штате6 Химачал-Прадеш насчитали 30 погибших, передает NDTV. Люди стали жертвами оползней и наводнений. Спасатели продолжают разбирать груды мусора и земли, принесенные потоками с гор. Также продолжается обход подтопленных зданий в поисках выживших.

Более 500 туристов застряли в подтопленных районах, которые оказались отрезаны от остальной части страны. Местные власти заверили, что туристы находятся в безопасности. Национальная служба реагирования на стихийные бедствия спасла 515 рабочих, застрявших в затопленных трущобах в районе Уна.

Власти заверили, что прилагают все усилия, чтобы восстановить подачу электричества и питьевой воды в пострадавшие районы.

Напомним, 9 июля стал самым дождливым днем в индийской столице с 1982 года – выпало 153 мм осадков. Ливни вызвали оползни и наводнения в столичном округе Дели, штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзной территории Джамму и Кашмир.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»