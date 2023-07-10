В Индии 28 человек погибли при оползнях и наводнениях после ливней

По меньшей мере 28 человек погибли в результате сильных ливней на севере Индии. На выходных в Нью-Дели выпало рекордное количество осадков за 41 год, пишет Times of India.

9 июля стал самым дождливым днем в индийской столице с 1982 года – выпало 153 мм осадков. Ливни вызвали оползни и наводнения в столичном округе Дели, штатах Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, союзной территории Джамму и Кашмир.

В пострадавших от стихии регионах закрыли школы и колледжи, жителей призвали оставаться дома ради безопасности. Рано утром 10 июля спасатели эвакуировали 27 человек из затопленного отеля в районе Кулу.

Данные о погибших постоянно меняются, поскольку спасатели и волонтеры разбирают завалы после оползней, проверяют затопленные и рухнувшие под напором воды дома. Накануне власти подтвердили смерть 19 человек, утром 10 июля число погибших выросло до 28 человек.

В китайском городе Чунцин в результате проливных дождей погибли 15 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Дождь лил двое суток подряд.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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