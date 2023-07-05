российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 июля 2023, 10:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае жертвами проливных дождей стали 15 человек

В китайском городе Чунцин в результате проливных дождей погибли 15 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает CCTV.

Ливни шли в районе Ваньчжоу двое суток подряд. «Районный комитет партии Ваньчжоу и районное правительство немедленно провели аварийно-спасательные работы и помощь при стихийных бедствиях», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Стихия стала причиной повреждений 220 домов, 138 жилых зданий были разрушены практически полностью.

Ранее Китаю предрекли тяжелую ситуацию в плане погодных условий в июле. Прогнозируются многочисленные стихийные бедствия. Уже сейчас на часть страны обрушились проливные ливни, а на другую – невыносимая жара.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Китай отменил запланированный на 10 июля визит Борреля / Китай ввел ограничения на экспорт металлов, необходимых для производства чипов / Чисто политическое решение: Китай отказывается покупать зерно из России / Китай требует от США отмены санкций для возобновления военных переговоров / Китай провел военные учения по сценарию глобальной войны / Более 30 человек погибли при взрыве в ресторане в Китае / Абсурдная провокация: Пекин выразил протест после заявления Байдена о Си Цзиньпине / В Конгрессе визит Блинкена в Китай назвали «вопиющим провалом»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай, Наводнение,