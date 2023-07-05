В Китае жертвами проливных дождей стали 15 человек

В китайском городе Чунцин в результате проливных дождей погибли 15 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает CCTV.

Ливни шли в районе Ваньчжоу двое суток подряд. «Районный комитет партии Ваньчжоу и районное правительство немедленно провели аварийно-спасательные работы и помощь при стихийных бедствиях», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Стихия стала причиной повреждений 220 домов, 138 жилых зданий были разрушены практически полностью.

Ранее Китаю предрекли тяжелую ситуацию в плане погодных условий в июле. Прогнозируются многочисленные стихийные бедствия. Уже сейчас на часть страны обрушились проливные ливни, а на другую – невыносимая жара.

Пекин, Зоя Осколкова

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