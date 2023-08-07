В Приморье 15 поселений отрезаны от соседей после циклона

В Приморском крае 15 населённых пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения из-за циклона. Синоптики предупредили о новых ливнях в ночь на 8 августа, когда 30 мм осадков могут выпасть всего за час.

В шести районах дождями размыло 11 участков дорог, и 15 поселений остались отрезаны от остального региона. Подтоплены один жилой дом и 189 приусадебных участков, сообщили в краевом главке МЧС. В министерстве ГОЧС Приморья добавили, что во всех поселениях работает телефонная связь, электричество и водоснабжение не нарушено.

По данным МЧС, в ближайшие часы погода не улучшится.

«Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью 8 августа. Местами в количестве до 50 мм за 12 часов и до 30 мм и более за час. Продолжится развитие дождевых паводков с подъёмом уровня воды до 1,5 м», – говорится в сообщении.

Местных жителей призвали оставаться в своих населенных пунктах и не выходить в море.

Специалисты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили, что дожди и сильный ветер могут привести к подтоплениям в некоторых районах Красноярского и Забайкальского краев, Бурятии и Приамурья, а также на Камчатке и Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае.

Владивосток, Наталья Рязанова

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