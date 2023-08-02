Подтопления из-за ливней грозят четырем регионам России

Дожди и сильный ветер могут привести к подтоплениям в некоторых районах Красноярского и Забайкальского краев, Бурятии и Приамурья, предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В Амурской области из-за дождей может подняться уровень воды в малых реках, а низкопойменным местам грозит подтопление. «В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Бурятии. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края», – говорится в сообщении института.

Также в Забайкалье и Приамурье, на Камчатке и Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае ожидается ветер с порывами до 25 м/с и выпадение до 55 мм осадков. Это повышает риск аварий на линиях электропередач и перебоев в энергоснабжении, а также ограничения транспортного сообщения. Такие же риски несет погода в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

При этом, сильный ветер и жара могут привести к лесным пожарам в центральных и юго-западных районах Якутии, Тывы, Красноярского края, отдельных районах Курганской, Оренбургской, Самарской и Астраханской областей, Ставропольского края и Республики Коми.

Ранее специалисты института предупреждали, что аномальная жара угрожает деформацией железнодорожного полотна и авариям на транспорте в Уральском федеральном округе, Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

Москва, Наталья Рязанова

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