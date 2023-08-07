Под Астраханью ребенка насмерть раздавило мотовездеходом

Десятилетний мальчик умер в результате ДТП с мотовездеходом в селе Осыпной Бугор Астраханской области. Ребенок сам управлял транспортом, но не удержал равновесие, и вездеход опрокинулся прямо на него.

ЧП случилось вечером 6 августа в поле за селом. Мальчик решил покататься на арендованном отцом мотовездеходе без присмотра взрослых. Во время прогулки он не смог удержать руль, и транспорт перевернулся. При этом упал прямо на мальчика и раздавил насмерть.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки обстоятельств инцидента. Прокуратура взяла работу следователей на контроль, а также планирует оценить, как в области организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В Иркутской области подросток на родительской машине устроил ДТП, в котором пострадала женщина. 13-летний водитель находился за рулем пьяным.

Астрахань, Наталья Рязанова

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