С 15-летней школьницей под Белгородом расправился псих-рецидивист

В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы из поселка Разумное Белгородского района. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«В результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления СК и Управления МВД России по Белгородской области была установлена причастность к совершению указанного преступления ранее судимого 42-летнего жителя Белгородской области, который в ближайшее время будет доставлен к следователю СК для производства следственных и процессуальных действий», – отметили в ведомстве.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Девочка-подросток вечером 4 августа ушла гулять, но домой не вернулась. Родители в тот же день обратились в полицию. 6 августа тело школьницы со следами насильственной смерти было обнаружено на местном кладбище.

По информации телеграм-канала «112», подозреваемый в расправе над девочкой после совершения преступления успел скрыться в соседнем Яковлевском районе, но в итоге сыщики его вычислили и задержали. Сейчас с мужчиной работают следователи.

СМИ уточняют, что задержанный был несколько раз судим, наблюдался у психиатра. После задержания он заявил, что не понимает, за что его схватили полицейские. Мотив предполагаемого убийцы пока неизвестен.

Белгород, Наталья Петрова

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