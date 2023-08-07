В США столкнулись два пожарных вертолета – три человека погибли

Два пожарных вертолета столкнулись в Южной Калифорнии о время тушения пожара. В результате погибли три человека, а пожарным пришлось тушить еще один пожар, передает AP.

ЧП случилось вечером 6 августа в округе Риверсайд. Вертолеты столкнулись в воздухе в темноте. Один борт сумел выровняться и удержать высоту, а второй рухнул на землю. Внутри находились трое: пилот и два сотрудника пожарной службы. Все погибли.

Крушение вертолета вызвало пожар, огонь быстро распространился по сухой траве на площади около 1,6 га. К месту аварии съехались пожарные машины и вызвали вертолеты, чтобы справиться с огнем.

Начато расследование. Останки погибших пока не опознаны.

В Австралии два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе на низкой высоте. Два человека в одном из самолетов погибли, пилот второго воздушного судна получил травмы и был госпитализирован.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»