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Пятница, 28 июля 2023, 10:30 мск

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В Австралии два самолета столкнулись в воздухе

В Австралии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате два человека погибли. Об этом сообщает портал 9 News.

Авиакатастрофа произошла в штате Квинсленд. Самолеты столкнулись на аэродроме Кабулчер к северу от города Брисбена. В этот момент оба борта находились на низкой высоте.

В результате два человека в одном из самолетов погибли, пилот второго воздушного судна получил травмы и был госпитализирован. Он находится в сознании и помогает полиции выяснять детали произошедшего.

Тем временем, к расследованию причин аварии подключилось Австралийское бюро транспортной безопасности.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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