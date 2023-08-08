В Японии 157 тысяч человек попали под эвакуацию из-за тайфуна

Власти юго-западной японской префектуры Миядзаки объявили об эвакуации около 157 тыс. человек из-за приближения тайфуна «Канун». По данным специалистов, скорость ветра в центре тайфуна достигает 144 км/ч, сообщило агентство Kyodo.

Тайфун принес ливни в южную и юго-западную части Японии, на островах Кюсю и Окинава. В некоторых районах количество осадков уже достигло 300-400 мм в сутки. Ожидается, что основной удар тайфуна придется на остров Кюсю 9 августа. Местные власти рекомендовали жителям эвакуироваться в более безопасное место.

Тайфун атакует Японию уже неделю. Из-за сильного ветра пострадало воздушное сообщение островов, сильные волны сделали опасным выход в море.

Токио, Наталья Рязанова

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