Застрявшие на острове в Японском море дети вернулись на материк

Группа детей успешно вернулась с острова Аскольд на материк, сообщили в прокуратуре Приморского края. Детей разместили в воскресной школе поселка Дунай.

«Все участники выезда на остров Аскольд доставлены в поселок Дунай во взаимодействии с МЧС России и Госинспекцией по маломерным судам. Соблюдение прав несовершеннолетних на месте контролирует прокуратура ЗАТО г. Фокино», – говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В администрации Фокино заверили, что детей накормили, напоили чаем и даже провели экскурсию по территории храма Георгия Победоносца.

«Дети и руководители разместились в храме Георгия Победоносца. Первым делом отец Александр накормил детей, разместил в стенах воскресной школы. За чашкой горячего чая юные ученые поделились впечатлениями и знаниями, которые они приобрели на историческом острове», – рассказали в администрации.

Накануне стало известно, что 17 ребят застряли из-за непогоды на необитаемом острове Аскольд в Японском море. Они участвовали в научно-образовательном слете, который закончился 5 августа, и пережидают непогоду в щитовых домиках, где обеспечены всем необходимым.

Владивосток, Наталья Рязанова

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