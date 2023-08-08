В США два человека погибли из-за циклона

По меньшей мере два человека стали жертвами непогоды в восточной части США. Около 1,1 млн домов и предприятий остались без света, задержаны тысячи авиарейсов, передает телеканал CNN.

Ливни и сильный ветер налетели на штат Мэриленд и соседние регионы 7 августа. Повалены сотни опор ЛЭП и деревьев, повреждены дома. В нескольких штатах задержали более 8200 рейсов, еще 1600 перелетов отменили из-за плохой погоды. Госслужащих в Вашингтоне отпустили домой в 15:00 часов, а все офисы закрылись.

В штате Алабама 28-летнего мужчину убило молнией, а в Южной Каролине 15-летнего подростка насмерть придавило упавшее дерево. Около 50 человек пять часов провели заблокированными на дороге, когда на полотно упали столбы с электрическими проводами под напряжением. Спасатели не смогли приехать быстро из-за лавины вызовов.

На вечер 7 августа без электричества оставались более 1,1 млн абонентов в Алабаме, Джорджии, Южной и Северной Каролинах, Мэриленде, Делавэре, Нью-Джерси, Пенсильвании, Теннесси, Западной Вирджинии и Вирджинии, сообщает AP. К утру из-за аварий на сетях более 600 тыс. домов и предприятий все еще не могли пользоваться электричеством.

В столичном регионе Китая по меньшей мере 20 человек погибли, еще столько же числятся пропавшими без вести после тропического шторма «Доксури». Из-за угрозы наводнений эвакуировали 35 тыс. человек.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»