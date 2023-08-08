СКР объявил в розыск третьего участника избиения инвалида СВО

Следственный комитет в Забайкальском крае задержал двух напавших на инвалида специальной военной операции и объявил в розыск третьего. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате, сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод трое местных жителей стали задирать двух 36-летних мужчин, высказывая претензии об их участии в СВО. Подозреваемые избили одного из оппонентов, сорвали с его груди награды и повредили его машину.

«Здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичная дискредитация ВС РФ), ст. 115 УК РФ и ст. 167 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества)», – рассказали в управлении СКР по региону.

Следователи предъявили обвинение 27-летнему подозреваемому. Его второй подельник задержан, следователи готовят документы для ареста. Третий подозреваемый также установлен – это 43-летний местный житель. Он объявлен в розыск, полиция уже ищет его для допроса.

«В целях обеспечения всестороннего и объективного расследования председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства уголовное дело», – добавили в ведомстве.

Чита, Наталья Рязанова

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