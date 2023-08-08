В Якутии нашли ящик со взрывчаткой около нефтебазы

Полиция проверяет информацию о находке работника нефтебазы в Усть-Янском районе Якутии. Мужчина сообщил, что нашел ящик со взрывчаткой, рассказали в республиканском МВД.

Вечером 7 августа местный житель находился около протоки реки Камелёк в 30 км от поселка Нижнеянск. Он увидел старый ящик, рядом с которым никого не было. По маркировке он предположил, что в ящике взрывчатка, и не стал открывать, а сообщил в полицию.

«Полицейские выехали на место обнаружения ящика, содержащего предположительно взрывчатое вещество. Направлена следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении полиции.

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Якутск, Наталья Рязанова

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