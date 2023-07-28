В Воронеже на даче у пенсионерки нашли схрон боеприпасов

В Воронеже обнаружили схрон с гранатами и взрывчаткой на дачном участке пенсионерки. Выясняется происхождение боеприпасов.

Тайник обнаружили рабочие во время стройки в СНТ «Нефтяник-2». Сначала они нашли предметы похожие на гранаты и вызывали полицию, передает телеграм-канал Shot.

Прибывшие на место правоохранители и взрывотехники продолжили раскопки и обнаружили десять гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), десять тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри.

Экспертиза показала, что все предметы промышленного производства и являются взрывоопасными. Правоохранители выясняют, кому принадлежали боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Воронеж, Зоя Осколкова

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