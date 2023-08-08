Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в центре Москвы

В Москве женщина получила тяжелые травмы в результате наезда курьера на электровелосипеде. Впоследствии пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, 22-летний курьер сбил пешехода в центре Москвы – на Нижней Красносельской улице. «Злоумышленник помощь женщине не оказал, экстренные службы не вызвал, а скрылся с места совершения преступления», – говорится в сообщении.

В настоящее время виновник дорожного происшествия заключен под стражу.

По информации СМИ, инцидент произошел днем 26 июля. Страдавшая аутоиммунным заболеванием женщина получила переломы ног, ее прооперировали. Однако пациентке стало хуже, врачи не смогли ее спасти.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»