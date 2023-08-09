Один человек пострадал при падении неизвестного объекта в Белгородской области

Неизвестный объект упал в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. В результате инцидента один человек получил ранение, загорелся сенник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Происшествие случилось сегодня в 7:30. «По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения», – написал глава области в своем телеграм-канале.

В результате инцидента пострадал мужчина, он получил осколочное ранение стопы. Медики «неотложки» оказали ему всю необходимую помощь, от госпитализации пострадавший отказался, уточнил Гладков.

На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Белгород, Наталья Петрова

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