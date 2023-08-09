На Сахалине случились два землетрясения за полчаса

Два землетрясения с разницей в 15 минут произошли на юге Сахалина. Жители Южно-Сахалинска ощутили толчки силой около трех баллов.

По данным Сахалинского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, первый толчок магнитудой 3,8 произошел в 05:14 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине 10 км в пяти километрах от села Дальнее Южно-Сахалинского городского округа.

Второе землетрясение случилось в 05:29 часов, его магнитуда составила 2,5. Очаг подземных толчков располагался на той же глубине, что и у первого, и практически в том же месте.

«Землетрясение ощутили жители Южно-Сахалинска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до трех баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Местные жители рассказали порталу astv.ru, что во время землетрясения в квартирах и домах сильно тряслась мебель, звенели стекла и посуда. Толчки случились ранним утром, поэтому многие проснулись, потому что под ними ездила кровать.

Сотрудники местной администрации и МЧС продолжают проверять здания на предмет повреждений. Главк МЧС держит ситуацию на контроле.

Два ощутимых землетрясения за час произошли в центральном районе Сахалина 1 июня. Очаги обоих толчков залегали на глубине семи километров.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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