В Бразилии 11 человек погибли и пострадали при крушении военного вертолета

Военный вертолет разбился на военной базе Маринья-Форте-де-Санта-Барбара в Бразилии. Два человека погибли, девять пострадали, пишет портал G1 со ссылкой на национальное министерство обороны.

Авария случилась во время учений 8 августа в районе Формоза. Вертолет ВМС Бразилии упал и разбился. Одного из погибших зажало в покореженной машине, и спасателям пришлось доставать его с помощью специального оборудования. Всего погибли два человека.

На борту находились 14 военных, из них девять получили различные травмы. Пяти пострадавшим понадобилась госпитализация, их оперативно доставили в больницу.

Специалисты выясняют причину и обстоятельства аварии.

В Колумбии четыре человека погибли, когда разбился военный вертолет. Борт перевозил груз, в аппарате находились четверо военных.

Бразилиа, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»