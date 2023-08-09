В Южной Корее отменили более 200 авиарейсов из-за тайфуна

Около 230 авиарейсов отменили и отложили воздушные власти Южной Кореи в связи с приближением тайфуна «Канун». Синоптики предупредили, что в некоторых районах выпадет до 600 мм осадков, передает агентство «Рёнхап».

Только аэропорт на южном острове Чеджу отменил отправку и прибытие 137 из 492 рейсов, запланированных на день. В других региональных аэропортах отменили порядка 87 вылетов. Морское сообщение с островами приостановлено из-за сильного ветра.

Ожидается, что тайфун накроет страну днем 9 августа и принесет с собой ливни, грозы, сильный ветер. По прогнозам синоптиков, в провинции Канвондо ожидаются дожди со скоростью 100 мм осадков в час, а общее количество осадков может достичь 600 мм. В Сеуле ожидают до 200 мм осадков, в других частях страны – от 30 до 300 мм осадков. Скорость ветра может достигать 40 м/с.

В японской префектуре Миядзаки объявили об эвакуации около 157 тыс. человек из-за приближения тайфуна «Канун». В некоторых районах количество осадков уже достигло 300-400 мм в сутки.

Сеул, Наталья Рязанова

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