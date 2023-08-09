В жилом доме в Махачкале взорвался газ

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Никто не пострадал, но частично разрушены несколько квартир, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП случилось около 10:08 часов в квартире 4-го этажа в доме по улице Айвазовского. По данным ГУ МЧС по Республике Дагестан, повреждены только внутренние перегородки в квартире. Позже пресс-служба МЧС уточнила, что повреждения найдены в нескольких квартирах.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Несколько квартир частично разрушены. Спасатели МЧС России обследуют пострадавшие квартиры», – говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из пострадавшего дома 150 человек, в их числе 35 детей. Никто не ранен, обращений за медицинской помощью не было. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что жильцы поврежденных квартир получат всю необходимую помощь.

«Пока, к счастью, сообщений о тяжелых травмах нет. Поручил главе Махачкалы срочно выехать на место и обеспечить людям всё необходимое, вплоть до временного размещения», – сообщил Меликов в своем блоге.

С жильцами дома работают психологи МЧС. Специалисты выясняют причины взрыва, ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре. Ведомство также намерено дать оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

В Астрахани взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме стал причиной смерти двух человек. Еще четверо пострадали.

Махачкала, Наталья Рязанова

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