При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали 8 человек

По последним данным, при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Махачкале пострадали 8 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает республиканский минздрав в своем телеграм-канале.

Уточняется, что трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму и ранение глаза. Малыш госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу.

«Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно», – говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел около 10:08 в квартире на четвертом этаже в доме по улице Айвазовского. По данным МЧС, повреждения зафиксированы в нескольких квартирах. Спасатели эвакуировали из пострадавшего дома 150 человек, в их числе 35 детей. Изначально в региональном управлении МЧС сообщали, что при взрыве никто не пострадал, обращений за медицинской помощью не было.

Махачкала, Наталья Петрова

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