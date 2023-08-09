В Грузии число жертв оползня выросло до 21 человека

Спасатели нашли тела 21 погибшего в результате схода оползня в курортном поселке Шови в Грузии. Остается неизвестной судьба еще 12 человек, половина из которых – дети.

К утру 9 августа спасатели нашли тела 20 человек, но днем удалось достать из-под слоя грязи еще одного погибшего. Поиски продолжаются уже семь дней, специалисты сомневаются, что возможно найти выживших, передает портал News-Georgia со ссылкой на МВД Грузии.

В министерстве пояснили, что поиски ведутся в десяти местах. Сегодня тело погибшего нашли в двух километрах от эпицентра бедствия. Специалистам удалось отвести русло реки от основной массы оползня, где могут находиться погибшие, передает «Интерфакс».

На месте схода оползня нашли тело россиянки. Погибшая была уроженкой Перми, девушку опознала подруга. Пока удалось опознать не всех погибших, извлеченных из-под завалов.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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