На месте оползня в Грузии обнаружено тело россиянки

Секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии подтвердила гибель гражданки России при сходе оползня на грузинском горном курорте Шови.

В распространенном сообщении, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что по поступившей в субботу информации россиянка Ксения Тричева 1991 г.р., уроженка Перми, найдена погибшей. Ее тело опознала одна из близких подруг.

По последним данным МВД Грузии, на месте схода оползня обнаружены тела 16 погибших, идентифицированы семь.

Оползень сошел на курортный поселок Шови около 15:15 часов 3 августа. В это время большинство отдыхающих были на прогулке, поэтому коттеджи, куда пришелся основной удар стихии, были почти пустым.

Тбилиси, Светлана Антонова

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