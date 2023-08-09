ВСУ нанесли удар по запорожскому селу. Погибли четыре мирных жителя

Украинские войска обстреляли село Трудовое Токмакского района Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в результате удара, по предварительным данным, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения.

«Информация уточняется», – написал Рогов в Telegram. Он пообещал сообщить подробности позже.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ Донецка 9 августа погибли два человека, в том числе четырехлетняя девочка, еще трое пострадали.

Мелитополь, Наталья Петрова

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