ВСУ нанесли удар по запорожскому селу. Погибли четыре мирных жителя

Украинские войска обстреляли село Трудовое Токмакского района Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в результате удара, по предварительным данным, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения.
«Информация уточняется», – написал Рогов в Telegram. Он пообещал сообщить подробности позже.
Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ Донецка 9 августа погибли два человека, в том числе четырехлетняя девочка, еще трое пострадали.
Мелитополь, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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