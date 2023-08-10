Оба сбиты: Киев вновь атаковал Москву беспилотниками

Российская система ПВО рано утром сбила два украинских беспилотника, нацеленных на Москву. Один аппарат упал в Калужской области, второй – в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что атака случилась около 04:00 часов.

«Пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА, летящих в направлении города Москва, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», – говорится в сообщении МО РФ.

По данным министерства, никто не пострадал, здания и сооружения не повреждены.

Также в ночь на 10 августа киевский режим пыталась атаковать Севастополь одиннадцатью дронами. Два беспилотника сбиты системой ПВО, еще девять подавлены средствами РЭБ и не достигли цели.

Москва, Наталья Рязанова

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