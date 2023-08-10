На Гавайях шесть человек погибли в лесном пожаре

Шесть человек погибли, 13 пострадали в результате лесного пожара, перекинувшегося на город, на Гавайях. Туристический центр Лахайна на острове Мауи практически уничтожен огнем, передает телеканал CNN.

Жаркая сухая погода и сильный ветер помешали справиться с лесными пожарами на Гавайях, и огонь перекинулся на жилые районы на острове Мауи. Выросший из китобойной деревни в центр притяжения туристов город Лахайна почти полностью сгорел. Большинство местных жителей успели эвакуироваться, некоторые бежали от огня в океан. Береговая охрана достала из воды 14 человек, все живы.

Огонь нанес большой ущерб городу Уэст-Мауи, гавани и прилегающим районам. Повреждены более 271 строения. Более 2100 человек находятся в центрах временного размещения.

Под надзором медиков находятся пять пострадавших, двое – в критическом состоянии. Еще семь человек отправили на Оаху для оказания специализированной помощи. Почти у всех ожоги и отравление дымом.

Власти Гавайев потребовали от Белого дома объявить чрезвычайное положении, чтобы получить доступ к большим ресурсам. Пожары продолжаются, около 100 пожарных постоянно борются с огнем. Другие спасатели разбирают остатки домов в поисках выживших или тел погибших. Сумма ущерба от стихии пока не называется, местные власти заявили, что говорить о этом можно будет после полной победой над пожарами.

Гонолулу, Наталья Рязанова

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