ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву сведений о военных эшелонах

ФСБ сообщила о задержании жителя Самарской области по подозрению в передаче спецслужбам Украины фотографий российских воинских эшелонов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Фигуранту грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненный срок.

«Пресечена направленная против безопасности России противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене»,– сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина связался через мессенджер с представителем спецслужбы Украины и по его заданию фотографировал воинские эшелоны на территории Самарской области, а затем пересылал снимки с комментариями о месте съемки и количестве военной техники.

Расследование дела продолжается, добавили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»