Москвич лишился 17 млн рублей из-за мошенников

Пожилой москвич отдал 17 млн рублей мошенникам. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, злоумышленники позвонили 81-летнему пенсионеру и, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщили, что произошла утечка персональных данных, а его сбережения могут украсть. Мошенники попросили пожилого мужчину установить на мобильный телефон мессенджер, в котором они продолжили общение с жертвой.

На протяжении месяца москвич по указанию злоумышленников снимал деньги со своих счетов, после чего встречался с курьерами для передачи наличных. «При этом мошенники непрерывно руководили действиями пенсионера и обещали вернуть денежные средства», – говорится в сообщении.

Прокуратура в связи с этим напоминает, что сотрудники банков и правоохранители никогда не предлагают гражданам снимать и переводить им денежные средства, а также передавать их курьерам.

«Сотрудники правоохранительных органов никакие процессуальные действия по телефону не проводят, документы и фото служебных удостоверений в сообщениях не направляют», – заявили в надзорном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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