Обстрел ВСУ повредил три дома в белгородском селе

ВСУ атаковали Грайворонский городской округ и Белгородский район. Никто не пострадал, но повреждены три частных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский. Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы», – написал глава региона в телеграм-канале.

Для атаки на Белгородский район киевский режим использовал беспилотник. Но аппарат не долетел до цели благодаря российской системе ПВО.

«Сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», – говорится в сообщении.

Белгород, Наталья Рязанова

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