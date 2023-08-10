Обстрел ВСУ повредил три дома в белгородском селе

ВСУ атаковали Грайворонский городской округ и Белгородский район. Никто не пострадал, но повреждены три частных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский. Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы», – написал глава региона в телеграм-канале.
Для атаки на Белгородский район киевский режим использовал беспилотник. Но аппарат не долетел до цели благодаря российской системе ПВО.
«Сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», – говорится в сообщении.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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