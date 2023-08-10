В ХМАО охотник подстрелил плескавшегося в реке подростка вместо гуся

Пенсионер во время охоты по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка, приняв его за гуся, рассказали в управлении Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Мальчика с раной головы отвезли в больницу.

По версии следствия, 8 августа 69-летний мужчина отправился на охоту на реку Северная Сосьва. Вечером он с лодки охотился на гусей и увидел, как что-то плещется у берега. Решив, что это птицы, мужчина выстрелил из ружья.

Купавшийся в реке подросток получил проникающую огнестрельную рану головы. Им занимаются врачи. Вред его здоровью оценен как тяжелый. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия).

Прокуратура взяла ход расследования на контроль и организовала проверку. Ведомство оценит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение уполномоченным органами полномочий по контролю за владельцами оружия. Также проверка коснется сферы организации летнего отдыха.

В Оренбургской области школьник стрелял из пневматической винтовки и случайно ранил себя.

Сургут, Наталья Рязанова

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