В Брянской области при обстреле ВСУ погиб один человек и двое ранены

В результате обстрела села Чаусы Брянской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сегодня сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. В настоящее время они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Богомаз также отметил, что в результате обстрела «имеются повреждения имущества сельхозпредприятия».

Брянск, Мария Соколова

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