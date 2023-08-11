Число жертв пожара на Гавайях выросло до 53 человек

Число погибших в результате лесных пожаров на Мауи увеличилось до 53 человек, и может еще вырасти, передает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Более 1700 домов уничтожены огнем.

Спасатели сумели добраться еще до двух районов, ранее полностью охваченных огнем. Ожидается, что число погибших увеличится после того, как проверят всю территорию, куда дошел огонь. Пока официально подтверждены смерти 53 человек.

Лесные пожары на Гавайях бушуют уже три дня. Огонь перекинулся на жилые районы и уничтожил более 1700 домов. Тысячи людей остались без крыши над головой. Местные власти призвали отели и жителей не пострадавших районов приютить у себя погорельцев. Пункты временного размещения не могут вместить всех нуждающихся.

Сильный ветер мешает бороться с огнем. Пожарные еще ни на одном участке не смогли полностью справиться с возгоранием. Пожар в городе Лахайна локализован на 80%, но большая часть поселения, включая старинные постройки, уничтожена.

Береговая охрана продолжает вылавливать из воды людей, сбегающих от огня. Их число с 14 выросло до 17. Некоторых эвакуируют с дальних пляжей.

Гонолулу, Наталья Рязанова

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