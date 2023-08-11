В летнем лагере под Красноярском избили девочку

Отдых в летнем лагере закончился избиением для 13-летней жительницы Красноярского края. Администрация лагеря списала драку на возраст воспитанниц, но полиция начала проверку инцидента.

7 августа полиции сообщили, что накануне ночью две девочки подрались в детском лагере «Созвездие» под Минусинском. Медицинский работник учреждения осмотрел 13-летнюю пострадавшую, также девочке назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы оценить, какой вред причинен ее здоровью, пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мать пострадавшей рассказала, что дочь позвонила ей ночью и плакала в трубку. По словам девочки, ее ногами избила другая отдыхающая. Вожатые в это время спали и отреагировали только после звонка в администрацию лагеря, пишет портал ngs24.

В администрации лагеря заявили, что с детьми «такое бывает». Региональное министерство образования провело проверку и сообщило, что девочки просто не сошлись характерами.

«Основной причиной конфликта являются индивидуальные особенности характера девочек, отсутствие умения договариваться и умения находить компромисс в разных ситуациях», – пояснили в ведомстве. По их данным, «кожные покровы девочки были целые» после стычки с другой отдыхающей.

На Камчатке физрук и вожатые детского лагеря подозреваются в издевательствах над 15-летним воспитанником. В соцсети попала видеозапись того, как они привязали подростка к кровати и избили.

Минусинск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»