На Алтае турист сорвался со скалы и умер

Альпинист сорвался со страховки во время восхождения на гору в районе Северо-Чуйского хребта на Алтае. Мужчина погиб на месте, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Группа из четырёх человек шла по маршруту в районе Северо-Чуйского хребта. Во время перехода по перевалу «Контейнер» приехавший из Новосибирска турист упал с горы.

«10 августа поступило сообщение, что на перевале «Контейнер» при очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области. Группа не была зарегистрирована в МЧС», – пояснили в ведомстве.

Погода не позволяет сразу отправить команду для перевозки погибшего. Как только станет возможно, из Горно-Алтайска за телом вылетит частный вертолет, добавили в МЧС.

Ранее на Камчатке турист из Московской области сорвался со скалы и разбился насмерть. Мужчина совершал маневры на возвышенности на мотоцикле.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

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