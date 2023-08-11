На Алтае турист сорвался со скалы и умер

Альпинист сорвался со страховки во время восхождения на гору в районе Северо-Чуйского хребта на Алтае. Мужчина погиб на месте, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Группа из четырёх человек шла по маршруту в районе Северо-Чуйского хребта. Во время перехода по перевалу «Контейнер» приехавший из Новосибирска турист упал с горы.
«10 августа поступило сообщение, что на перевале «Контейнер» при очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области. Группа не была зарегистрирована в МЧС», – пояснили в ведомстве.
Погода не позволяет сразу отправить команду для перевозки погибшего. Как только станет возможно, из Горно-Алтайска за телом вылетит частный вертолет, добавили в МЧС.
Ранее на Камчатке турист из Московской области сорвался со скалы и разбился насмерть. Мужчина совершал маневры на возвышенности на мотоцикле.
Горно-Алтайск, Наталья Рязанова
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