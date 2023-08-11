Аэропорт Внуково временно закрывали из-за беспилотника

Столичный аэропорт Внуково временно закрыли из-за беспилотника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя московских экстренных служб. Прилеты и вылеты отложены, часть рейсов перенаправлена в другие аэропорты.

«Временно закрыт аэропорт Внуково, предварительная причина – из-за БПЛА», – сказал собеседник агентства.

В аэропорту позже подтвердили, что «Внуково» «по не зависящим от аэропорта причинам» ограничил прием и выпуск самолетов с 9:40 мск. «В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла», – сообщили там.

По предварительной информации телеграм-канала «112», в районе Кубинки был замечен беспилотник, который летит в сторону Москвы.

Позднее пресс-служба аэропорта Внуково сообщила о снятии ограничений на полеты с 10:50 мск. Сейчас аэрогавань работает в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

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