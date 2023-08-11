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Пятница, 11 августа 2023, 11:43 мск

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В Петербурге столкнулись два теплохода

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Два пассажирских теплохода столкнулись на Неве в Петербурге. Речной трамвайчик сильно поврежден, но никто из людей не пострадал, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Вечером 10 августа теплоход «Москва-85» шел со стороны стрелки Васильевского острова под Биржевой мост. И по пути врезался в теплоход «Роб Рой», у которого от удара рассыпалось лобовое стекло.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания.

В Иркутской области столкновение двух судов привело к объявлению режима ЧС муниципального масштаба. В результате аварии с нефтеналивными танкерами в реку Лену попало топливо.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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