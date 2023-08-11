Под иркутянами провалился пол магазина

Пол торгового зала в магазине Усть-Илимска провалился в разгар рабочего дня. Посетитель и двое сотрудников упали в яму, а на них рухнул стеллаж с товаром.

Инцидент произошел днем 11 августа в строительном супермаркете «Колорит». У одного из стеллажей собрались несколько покупателей и работников магазина, когда плитка под ними вдруг просела. Большинство успели отбежать на безопасное расстояние, но три человека угодили в широкую яму. Сверху на них обрушился стеллаж с коробками.

Прокуратура Иркутской области организовала проверку инцидента.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению градостроительного и иного законодательства в местах массового пребывания граждан, а также в сфере охраны труда», – пояснили в пресс-службе ведомства.

На подмосковной железнодорожной станции Подрезково провалился участок пассажирской платформы. Никто не пострадал.

Усть-Илимск, Наталья Рязанова

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