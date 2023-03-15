На подмосковной станции Подрезково провалилась часть платформы

Участок пассажирской платформы провалился на подмосковной железнодорожной станции Подрезково. Как сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, информация СМИ об этом инциденте стала поводом для проверки.

«В публикации сообщается, что на станции Подрезково произошел обвал платформы. По поручению межрегиональной транспортной прокуратуры Северной транспортной прокуратурой незамедлительно организована проверка. Установлено, что структурными подразделениями Октябрьской железной дороги на данном станции проводятся плановые работы по замене дефектных плит», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе отметили, что в нарушение требований законодательства, ремонтируемый участок не огорожен, на сооружении отсутствуют информационные указатели о проведении работ. Это создает угрозу несчастных случаев и получения травм пассажирами.

«С целью устранения нарушений начальнику Октябрьской дирекции пассажирских обустройств – Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» прокуратурой внесено представление. Требования прокурора признаны обоснованными, предприятием-балансодержателем приняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности пассажиров», – добавили в ведомстве.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле в Северной транспортной прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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