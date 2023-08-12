Массовая драка на 100 человек случилась в Дагестане

Жители двух сел устроили массовую драку с участием порядка 100 человек в Дагестане. Разнимать их приехали полицейские из всех соседних районов, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Вечером 11 августа на пустыре между селами Шумелик и Батыр-Мурза собрались порядка 100 человек. Жители этих сел решили сойтись стенка на стенку, чтобы решить конфликт. Предварительно, ссора началась из-за музыки почти за сутки до этого, но постепенно переросла в массовое выяснение отношений.

Чтобы мирно уладить ситуацию и разнять дерущихся на место драки выехали сотрудники полиции из соседних районов и даже руководство республиканского МВД.

В Туапсе два человека погибли в результате массовой драки на берегу реки. Задержаны четверо подозреваемых.

Махачкала, Наталья Рязанова

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